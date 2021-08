Ensuite, l’enquête de voisinage a infirmé les dires d’A. Diouf selon lesquels les pluies diluviennes auraient coupé la route en l’obligeant, avec Penda Kébé, à sillonner le long du canal d’où elle aurait chuté. Par ailleurs, le mis en cause présente des traces de blessures et de lutte notamment des égratignures sur le visage. Enfin, une perquisition faite à son domicile a attesté qu’il avait rangé ses bagages sans doute dans le but de quitter Ziguinchor. Autant d’indices graves et concordants qui ont motivé sa garde à vue pour meurtre.

