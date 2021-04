L’organisation du « Mois du Sénégal » depuis 2013, donne au RGSC une occasion de montrer sa force de mobilisation et d’organisation qui est présentée dans diverses sphères d’activités : académique par la participation active des universitaires, social et culturel à travers des activités mettant en valeur la famille, les arts, la culture et la « Téranga Sénégalaise ». Il couvre également les aspects économiques par les partenariats avec les entreprises privées et publiques.

Créé officiellement, le 26 septembre 1994 par des membres de la communauté, le Regroupement Général des Sénégalais du Canada (RGSC) est une organisation à but non-lucratif, apolitique et non confessionnelle qui se veut fédératrice de l’ensemble des associations sénégalaises du Canada, composées essentiellement d’immigrants, d’étudiants et de visiteurs.

Comme dit tantôt, la communauté sénégalaise à l’instar du reste du Canada a ressenti les conséquences de la pandémie aussi sur le plan économique, social et psychologique. Après un an de pandémie et la vaccination, la reprise économique se fait tranquillement et nous avons espoir que la situation va s’améliorer.

