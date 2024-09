Migrations : 192 jeunes Sénégalais rapatriés de Libye, jeudi prochain 

XALIMANEWS-Le secrétaire d’État aux Sénégalais de l’extérieur, Amadou Chérif Diouf, a annoncé que cent quatre-vingt-douze jeunes sénégalais en situation irrégulière à Tripoli, en Libye, seront rapatriés au Sénégal par voie aérienne ce jeudi. Il a précisé que « le 26 septembre, 192 jeunes qui étaient bloqués en Libye vont venir par vol à 16h30, à l’aéroport Blaise Diagne de Diass », dans le cadre d’un partenariat avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), lors d’un entretien avec l’Agence de presse sénégalaise (APS).

M. Diouf a mentionné qu’il s’est rendu en Libye après sa prise de fonction pour évaluer la situation des Sénégalais présents dans ce pays d’Afrique du Nord. Il a constaté que « on a trouvé plus de 150 jeunes qui sont bloqués en Libye depuis quelques mois » et a noté l’absence de missions de passeports dans le pays depuis des années.

Il a indiqué que les autorités sénégalaises ont eu des échanges avec leurs homologues libyens afin de trouver une solution à cette problématique. De plus, « une mission [d’établissement] de passeports est en Libye pour enrôler tous les jeunes qui sont là-bas » et qui désirent obtenir ce document de voyage.

Il a affirmé que le gouvernement sénégalais est déterminé à « affronter les problèmes et d’essayer de les régler ».