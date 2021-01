XALIMANEWS- Impossible de savoir à l’avance si Arkadiusz Milik va parvenir à rapidement devenir l’avant-centre qui règle le problème offensif de l’OM, mais Pablo Longoria s’est en tout cas démené pour faire venir un joueur capable d’apporter à son équipe de quoi redresser la barre en championnat.

Le directeur sportif a su négocier avec Naples et l’avant-centre polonais pour obtenir gain de cause, et faire signer son nouveau joueur ce jeudi soir. Un joli coup puisque l’OM a ainsi devancé la Juventus Turin, qui a tenté sa chance jusqu’au dernier moment par le biais de son directeur sportif Fabio Paratici. Et cet échec a un certain écho au sein de la Vieille Dame, actuellement en difficulté en Série A. En effet, l’idée du club turinois était de trouver un joueur de complément capable d’aider Paolo Dybala et surtout Cristiano Ronaldo à se mettre en valeur.

Avec un véritable avant-centre qui focalise les défenses, l’Argentin comme le Portugais se sentent plus à l’aise pour se déplacer librement et s’éloigner de la densité. Résultat, selon Calcio Mercato, CR7 a vraiment du mal à digérer l’inactivité de ses dirigeants sur ce point. Après la signature de Milik à l’OM, le quintuple Ballon d’Or a décidé de mettre la pression sur son club, qui se doit de trouver un « 9 » dans les…9 prochains jours du mercato. Les noms de Scamacca, Giroud ou Pellé sont cités, mais le Portugais peut en tout cas oublier Milik, qui va essayer de faire oublier les Mitroglou, Germain et Benedetto du côté du Stade Vélodrome.

Foot01