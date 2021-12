Les deux autres programmes concernent l’Administration pénitentiaire et la bonne gouvernance et Droits humains. Faisant le bilan des réalisations de son département au courant de l’année 2021, le ministre a précisé qu’il couvre divers domaines d’actions du ministère de la Justice, notamment les réformes législatives et réglementaires, l’accès aux services d’auxiliaires de justice, la justice de proximité et la promotion de l’accès au droit, entre autres.

