Ministère de l’Agriculture : Dr Mabouba Diagne, le vœu accompli d’un banquier attaché à la terre

XALIMANEWS- Il arrive à la tête du département qui consacre son amour et ses efforts pour la terre. Jusque là vice-président chargé des finances et services institutionnels à la Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC), Mabouba Diagne est un banquier qui, toutefois, est mordu à la terre.

Spécialisé dans l’investissement et de développement international, il a exercé pendant plus de vingt ans diverses responsabilités au niveau exécutif dans plusieurs régions d’Afrique.



Dans les coulisses, en dehors de ses fonctions officielles, Mabouba est agriculteur aguerri qui, selon ses proches, a tout donné à la terre. En effet, le tout nouveau ministre de l’agriculture dispose d’une ferme à succès dénommée « Guade gui » qu’il exploite depuis longtemps, entre autres investissements indirects dans le domaine de l’agriculture.