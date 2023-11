Le programme Développement, Gestion et Entretien du Réseau ferroviaire reçoit des crédits de 66 240 040 316 FCFA en AE et de 56 240 040 316 FCFA en CP pour l’exercice 2024. Enfin, pour le programme Développement et Modernisation des Services de Transport en 2024, les crédits sont fixés à 99 974 543 779 FCFA en AE et à 31 789 223 195 FCFA en CP.

Le premier programme, consacré au Pilotage, Gestion et Coordination administrative pour l’exercice 2024, bénéficie de crédits évalués à 1 902 278 306 FCFA en AE et en CP. En ce qui concerne le programme de Développement, Gestion et Entretien des infrastructures routières, les crédits s’élèvent à 393 633 499 267 FCFA en AE et à 193 271 171 508 FCFA en CP.

