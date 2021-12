XALIMANEWS -Le budget 2022 du ministère des Pêches et de l’Économie maritime soumis au vote des députés, jeudi, est arrêté à la somme de 43 milliards 537 millions 817 mille 489 francs CFA, en crédits de paiement. Les autorisation d’engagement de ce département durant l’exercice 2022 sont arrêtés à 121 milliards 833 millions 414 mille 803 francs CFA. Ce projet de budget est reparti en quatre programmes, portant notamment sur Pêche et aquaculture, caisse d’encouragement à la pêche et à ses industries annexes (CEPIA). Sur le programme dénommé ’’Pêche et aquaculture’’, Alioune Ndoye indique qu’il vise à ’’contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à la croissance économique et au développement local’’. Dans une perspective ’’d’inverser la tendance’’, le ministère des Pêches et de l’Economie maritime a informé aux députés que ’’des réformes majeures sont envisagées dans le cadre de ce programme’’.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy