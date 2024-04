Ministère des Sports : faisons connaissance avec Madame Khady Diène Gaye, la juriste de formation qui préside aux destinées du sport sénégalais

XALIMANEWS-Pour la première fois dans l’histoire du Sénégal, une femme est nommée comme ministre des Sport. Madame Khady Dine Gaye fait partie des 4 dames de l’attelage gournemental du premier ministre Ousmane Sonko. Revenons sur le parcours de celle qui va présider aux destinées su sport sénégalais.

Native de Joal, celle qui va présider aux destinées du sport sénégalais est une Juriste de formation. Elle a fait ses études à l’Université Gaston Berger de Saint Louis avant d’intégrer l’INSEPS de Dakar. L’inspectrice régionale des Sports et de la jeunesse de Kaolack, a travaillé à la direction de la formation puis au service régional de Dakar, de nombreuses années avant d’être transférée à l’intérieur du pays du fait de sa proximité avec le parti PASTEF dont elle est membre de la Coordination des Cadres.

L’ex-directrice de la formation et de la coopération au ministère des Sports est la présidente de la commission sport du parti Pastef les patriotes.

Khady Diène Gaye succède ainsi à Mame Mbaye Niang et devient la 29ème ministre des Sports du Sénégal. Elle aura la lourde tâche, en plus de se charger des ministères de la Jeunesse et de la Culture, d’apporter les changements prévus dans le programme pour le sport par le nouveau président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye