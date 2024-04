Ministères et directions : L’Etat va procéder à un audit des recrutements, des ressources humaines et budgétaires

XALIMANEWS-Le premier Conseil des ministres a été l’occasion pour le nouveau gouvernement de décliner ses premières actions.

A cet effet, le Chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye, a demandé au Premier ministre de « procéder à une revue générale des programmes et projets, du capital humain (audits des recrutements et des ressources humaines) et des ressources budgétaires dans chaque ministère ; ».

Le Président de la République a demandé, par ailleurs, de

faire la situation générale des finances publiques (conformément à la Code de Transparence dans la gestion des finances publiques), de la coopération internationale (l’état de toutes les conventions de financement signées) et des Partenariats Public- Privé ;

– engager, sans délai, avec le secteur privé (national notamment), la mise en œuvre d’une politique hardie de relance de l’économie nationale.