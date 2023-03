Cependant indiquent les cadres libéraux « Il devient dès lors plus loisible pour l’opinion publique nationale et nos alliés de comprendre que le PDS ne puisse consentir à partager la même table avec ses propres bourreaux, non seulement pour leurs violences qu’aucune loi ne saurait justifier ; mais aussi pour leur tortuosité, leur immoralité, parce que capables pour des intérêts crypto personnels de renier leurs compagnons d’hier, et sans aucune espèce de vergogne de se dédire pour des broutilles.

Donc, pour la FNCL, « ce n’est pas aujourd’hui que le PDS va déroger à l’appel d’un « Groupe de contact » pour la mise en place d’une plateforme commune et d’un front unitaire, pour lequel nous travaillons depuis 2014 pour le combat contre toutes les formes de violations des libertés, le recul de l’Etat de droit, la mal gouvernance et la corruption, un code électoral non exclusif, l’audit du fichier électoral et la supervision du processus électoral par une personnalité neutre et indépendante »

