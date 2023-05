Cette rencontre qui enrichit les relations économiques et commerciales entre la Belgique et le Sénégal sera présidée par Annette Seck Ndiaye, Ministre déléguée auprès du ministre des Affaires Étrangères et des Sénégalais et de l’Extérieur.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy