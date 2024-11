MMA : la réaction de Pape Matar Sarr après la victoire de Reug-Reug sur Anatoly Malykhin

XALIMANEWS – Le Sénégal est en fête après l’exploit de Reug Reug, couronné champion du monde de MMA lors du One Championship 169, où il a triomphé face au redoutable Anatoly Malykhin.

Cette victoire historique place le combattant sénégalais au sommet de la scène mondiale des arts martiaux mixtes, suscitant l’admiration et la fierté de tout un pays. Pape Matar Sarr, le « Lion de la Teranga » des Spurs de Tottenham, a partagé une photo du champion sur ses Instagram, accompagnée de la chanson de 50 Cent « God Save Me Style, God Save Me Grace », signifiant que « Dieu m’a donné le style, Dieu m’a donné la grâce ».