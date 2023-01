Après avoir remercié ses fans et l’UFC, Ngannou s’excite pour le combat entre Jon Jones et Ciryl Gane, tout en chambrant : « Ce sera un combat excitant, je vais le regarder. Mais on sait tous que le terme champion incontesté pour le vainqueur ne voudra rien dire. Vraiment rien. (…) Ils vont dire beaucoup de choses, ils vont tenter de me dénigrer, de me dévaluer. Mais souvenez-vous qui est le vrai roi. Je suis le meilleur poids lourd au monde. Peu importe ce qu’ils disent, le roi, c’est moi. »

« Ils ont dit que j’avais peur de combattre Jon Jones. Avec tout le respect que je vous dois, c’est vraiment ridicule. Je demande ce combat depuis plus de deux ans. Depuis toujours. » Ngannou prend appui sur sa défense de titre victorieuse contre Gane, en janvier 2022, avec un genou en vrac et la pression d’un dernier combat sur son contrat en forme d’obligation de gagner pour garder la main dans les négociations, pour rappeler combien il n’a peut de rien ni personne. J’ai combattu des gars avec un seul genou, avec une blessure. Pourquoi j’aurais peur d’eux? Pourquoi j’aurais peur alors que je me sens encore plus confiant? Je n’ai pas peur. »

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy