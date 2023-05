Cependant, le poids lourd pourrait changer d’avis. Et Comment ? « Un combat contre Francis Ngannou pourrait me faire réfléchir à ne pas prendre ma retraite, explique-t-il. Un combat contre lui générerait de gros revenus et cela vaudrait le coup. Francis est l’ancien champion, il est assez populaire aux Etats-Unis et à travers la planète. Cela rapporterait beaucoup d’argent et ça me donnerait envie de revenir. Tout le monde parle d’un combat contre Sergei. Sergei est un gros challenge mais personne ne sait qui il est. » Ce qui ne l’empêche pas d’entrouvrir la porte à Pavlovich au cas où la chose fasse sens financièrement. « Qui sait? Peut-être que l’UFC me proposera de bons chiffres et nous ferons en sorte que ce combat ait lieu », a expliqué le combattant américain.

« Mon but est de faire un gros combat de plus contre Stipe Miocic au Madison Square Garden et de raccrocher les gants après ça. Ce combat contre Stipe va être énorme pour moi. Mais j’ai l’impression que je n’aurai plus grand-chose à prouver après l’avoir battu« , avait-t-il declaré sur Fox Sport Australia.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy