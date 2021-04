XALIMANEWS: Pape Samba Mboup dit « non » aux meetings. Selon l’ancien ministre chef de cabinet de Wade et soutien de Macky Sall au niveau de la conférence des leaders de Benno Book Yaakar, Les meetings et autres grands rassemblements des responsables, dépensent des millions. Selon lui, en lieu et place de meetings qui demandent beaucoup d’argent dans ce contexte difficile marqué par la Covid-19, Papa Samba Mboup pense que Les responsables du côté du pouvoir doivent aller vers la mise sur pied de missions légères qui vont aller parler à la population dans les différents coins du pays, y tenir des assemblées générale et après revenir avec les inputs de chaque localité et les remonter au président de la République.

