Ce plan va s’articuler autour de 6 axes : : (1) l’optimisation et la complémentarité de la carte sanitaire (évoluer vers des pôles d’excellence hospitaliers spécialisés) ; (2) l’évaluation et la professionnalisation des personnels de santé ; (3) la fonctionnalité des constructions et équipements requis, au renforcement et à la maintenance du plateau médical ; (4) la mise à niveau des services d’accueil et d’urgence ; (5) l’efficience du modèle économique des hôpitaux prenant en compte la dette et la facturation maîtrisée des prestations ; (6) la bonne gouvernance et aux performances des structures.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy