Désormais, l’État du Sénégal interdit toute forme de résistance qu’il considère comme du terrorisme. Et pourtant, il est communement admis que lorsque « le gouvernement viole les droits et les libertés garantis par la constitution la résistance sous toutes ses formes est le plus sacré des droits et le plus impérieux des devoirs. » Comment un gouvernement qui torpille au quotidien les lois de ce pays peut-il imposer au bas peuple de s’y conformer sous peine d’être taxé de terroriste?

