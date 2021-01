XALIMANEWS : Devant le grand jury de la Rfm, le directeur de la Sonacos est revenu sur la deuxième vague de Covid-19 constatée au Sénégal. Modou Diagne Fada déclare être pour la vaccination pour éradiquer cette pandémie. Mieux, l’ancien ministre s’est même porté volontaire pour figurer parmi ceux qui prendront les premières doses. «Il faut communiquer et sensibiliser. Que ceux qui doivent se porter volontaires en premier lieu le fassent. Moi je suis prêt, dès que le vaccin est là je suis prêt à me faire vacciner. Je suis sur que beaucoup d’autres autorités seront prêtes à se faire vacciner. Je peux même accompagner le président à le faire en premier. Je n’ai pas de problèmes à ce niveau. Il ne peut pas y avoir de problèmes pour ces vaccins-là. Il faut faire confiance au monde scientifique, que le vaccin soit produit par Pfizer, Moderna ou autres. Il faut se faire vacciner. Il n’y a pas une autres solution, parce que sinon on entretient la maladie et il ne faut pas être dans des stratégies d’entretien de la maladie. Il faut être dans des stratégies d’éradication », a dit Modou Diagne Fada.

