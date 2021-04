XALIMANEWS: Luc Nicolai & Co, ficèlent le combat Modou Lo et Ama Baldé. Après plusieurs tentatives, le combat a été régularisé ce jeudi, 29 avril 2021. La signature du contrat s’est déroulée au siège du CNG en présence du président Bira Sène, du Directeur administratif Ndiamé Diop et des managers deux lutteurs, Birame Gningue (Roc Energie) et Abdou Bakhoum (Falaye Baldé).

