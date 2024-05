MOI, SENEGALAIS ! (Par Kaccor Bi)

Le prototype du Sénégalais, il me semble vous l’avoir croqué. Ce Sénégalais a –t-il changé ? Il changerait qu’il ne serait plus sénégalais. Il est resté le même avec ses tares. Lui,- le Sénégalais- il est réfractaire au progrès et à l’ordre établi. Il peut également avoir la rancune tenace. Certains d’entre eux ne parviennent toujours pas à digérer leur cuisante défaite du 24 mars. Ça les ronge le cœur et les rend irascibles. Chaque jour, ils disent détenir une bombe sur les nouvelles autorités du pays qui ne seraient pas différentes de leurs prédécesseurs qui ont mordu la poussière, il y a moins de deux mois. En tout cas, ils ne souhaitent

pas du bien au duo et aimeraient les voir se casser les reins. Mais voilà, le temps d’un éternuement, leur scoop explosif fait pschitt. Ils font circuler des informations les plus farfelues les unes et les autres. Ils sont dans la mauvaise foi et la manipulation outrancière. Leur nouvelle activité, c’est de fouiller des poubelles ou soulever des caniveaux. Ailleurs, ça hurle depuis que les autorités ont pris la ferme décision de tout remettre en ordre avec le désencombrement de la voie publique que des gens envahissent de façon anarchique pour y déverser leurs camelotes. Ils ont l’invective à la bouche, menacent et disent même regretter d’avoir voté pour le duo au pouvoir. Ça, c’est le fort du Sénégalais. Le Sénégalais ! Voilà un individu à part dans ce monde. Il est unique et très fort en thème et en gueule. En tout cas, c’est lui qui le pense. Il sait tout et discute sur tout même de choses sur lesquelles il ne sait rien ! D’ailleurs, il est le seul à

pouvoir vous dire avec une assurance qui frise la folie où se trouve le paradis tout en ayant la garantie d’y avoir une place qui lui est réservée à lui seul. Et s’il vous arrive d’en douter, il peut vous éborgner ou vous fracasser sans sommation le crâne avec un gros pilon que l’on ne trouve nulle part ailleurs que dans ce pays qui marche sur la tête et que les nouvelles autorités veulent redresser .Vous en connaissez quelqu’un vous

qui, dans cette masse de milliards de personnes qui vivent dans ce globe terrestre, n’est pas Sénégalais mais a une telle assurance ? Allez, circulez ! D’ailleurs, ce Sénégalais type ne manquera pas de vous dire que.Dieu est sénégalais. Vous comprenez maintenant pourquoi il est réfractaire à l’ordre établi ?

Post Scriptum : Gare à celui qui s’en prendra à la

fille du beau-frère de l’-ex Chef qui se promenait

tranquillement sur les routes du pays avec ses vingt briques. Circulez, ne dites surtout pas à personne qu’en douze ans, ils n’ont rien entrepris pour s’enrichir sans retenue.

Kàccoor Bi – Le Témoin