XALIMANEWS: Selon Moise Sarr en aucun cas on ne peut qualifier de prise de position les accusations de Boubacar Seye. Moise Sarr pense d’ailleurs que c’est des accusations gratuites que Boubacar Seye a faites. « On ne peut pas, par ce qu’on est, le président d’une ONG proférer des accusations gratuites à un gouvernement responsable comme celui du Sénégal. Il dit détenir des preuves on attend de lui qu’il fasse sortir ces preuves. C’est une belle opportunité qui lui est offerte vu qu’il est arrêté. On parle de liberté d’expression oui, mais la liberté d’expression va de paire avec la responsabilité », a indiqué Moise Sarr dans le Jury du dimanche d’Itv.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy