1 . Assurer une gestion transparente et efficace de l’Assemblée nationale. Le contrôle de l’action de l’exécutif ne saurait être effectif si la gestion de l’Assemblée nationale demeure opaque. C’est pourquoi, les candidats, particulièrement celui à la présidence de cette institution, doivent s’engager à assurer une gestion saine du budget (en rendant publics les divers chapitres) et en encadrant par un contrôle rigoureux l’utilisation des fonds spéciaux. Il doit être mis fin aux privilèges exorbitants et léonins conférés à un petit cercle d’initiés de gérer des fonds politiques et de s’assurer ainsi des moyens de pression sur d’autres députés. Les candidats doivent s’engager publiquement à rendre compte de leur gestion des ressources de l’institution au cours d’une session, de manière périodique.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy