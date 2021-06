ADVERTISEMENT

En réactivant la CREI, vous ne vous imaginez pas être en train d’ouvrir la boîte à pandore ??? En mettant Karim Wade en prison, vous ne vous doutiez pas être en train d’entrebâiller les geôles pour vous-même .Par cette jurisprudence vous avez consacré une loi non écrite permettant d’emprisonner n’importe quel responsable, comme vous par exemple, sur la base d’une simple supposée demande sociale. En le jetant en pâture avec un faux enrichissement illicite, vous ne pensiez pas être en train de révéler à tout le monde le moyen de vous traîner devant le tribunal populaire. En lui inventant localement de fausses preuves, vous ne saviez pas que vous étiez en train de montrer la façon de retourner la machine du mensonge contre vous. En le privant de privilège de juridiction et en le traînant devant la CREI, une cour qui admet le mensonge d’Etat ; vous ne vous inquiétez pas d’inculquer aux gens que la finalité politique couvrait tous les injustes moyens juridiques utilisés.

En récompensant Jules Diop, Latif Coulibaly, Madiambal, et les autres (feu…) ; vous ne vous souciez pas d’enseigner aux gens que la diffamation et la calomnie pouvaient servir de tremplin pour accéder à des postes de responsabilités gouvernementales et à des privilèges. En déportant Karim Wade par la force de votre décret présidentiel, pensant pouvoir durablement profiter de son absence ; vous ne voyez pas que vous étiez en train d’ouvrir des brèches à n’importe quel audacieux opportuniste. Vous vous êtes ainsi inconfortablement installé entre l’enclume de la charge présidentielle et les marteaux de deux oppositions : celle naturellement responsable et celle qui se réclame radicale qui a su bénéficier de votre pernicieuse stratégie de liquidation politique. Par votre obsession à vouloir saboter le PDS, vous avez exposé notre démocratie à de périlleuses circonstances politiques. Pendant que vous éloigniez Karim Wade du pays par tous les moyens, vous avez ouvert l’avenue menant vers le palais à des haineux, des jaloux, des malintentionnés, des absolutistes qui se sont positionnés. .Vous avez ainsi engagé notre pays dans un carrefour à problèmes où chaque sortie mène vers la vengeance, la confrontation pour ne pas dire le chaos. Notre pays est devenu une vaste poudrière où certains avec vous jouent aux pyromanes.

Les gens ne vous écoutent plus. Personne ne croit plus en la justice que vous avez fini de décrédibiliser avec l’instrumentalisation outrancière que vous en aviez faite.Les défiances envers les forces de l’ordre ne font que s’accroître. La haine couve dans les foyers, et les gens éprouvés par vos méthodes reconnaissent enfin avoir constaté l’injustice dans votre manière de nous gouverner. Sachez que les rues grondent et grouillent de gens qui nourrissent de la rancune. Vous vous doutez bien que certains se préparent à en découdre avec n’importe quelle puissance que vous metteriez devant eux, rien que pour vous déloger du palais. Il vous reste peu de cartes en main. Et il vous appartient de choisir la manière de terminer votre mandat.Mais vous pouvez désamorcer la tension politique que vous avez créée et abaisser la très chaude température sociale.Vous pouvez abroger certaines injustices accomplies avec vos incursions dans le fonctionnement de votre justice. Mais Si vous ne faites rien, vous ne devriez pas être surpris d’assister à une ligue de toutes vos victimes politiques et de vos présumés cibles de complot avec ceux qui passeront pour des justiciers, qui chercheront non seulement à vous alterner, mais à se venger de vous, au-delà de ce que vous leur avez fait. Tout dépendra de vous !!!!!

Ces lignes sont sentinelles.Pour que demain vous ne puissiez pas dire que vous ne saviez pas qu’on en est là.

Pape Kane Belgique