Créé en 1996, Montréal International (MI) est un organisme sans but lucratif financé par le secteur privé, les gouvernements du Québec et du Canada, la Communauté métropolitaine de Montréal et la Ville de Montréal. MI a comme mandat d’attirer et de retenir dans la région métropolitaine des investissements étrangers (entreprises et startups), des organisations internationales, des travailleurs qualifiés ainsi que des étudiants internationaux en leur offrant des services d’accompagnement adaptés à leurs besoins.

Parmi les employeurs, on compte Loïc Barbero, co-fondateur de l’entreprise de commerce électronique montréalaise TWO DEV, qui cherche à pourvoir des postes de développeurs. « La qualité de vie à Montréal est incomparable! Plusieurs entreprises offrent une belle conciliation famille-travail, au sein d’une industrie où les opportunités d’avancement sont nombreuses ». Loïc Barbero a fondé TWO DEV il y a six ans pour répondre aux besoins des entreprises du commerce de détail qui souhaitent développer leurs outils en ligne, des besoins qui continuent de grandir.

