Le juge Peter Cahill a souligné «reconnaître la peine profonde et énorme endurée par la famille Floyd» mais a juré ne pas avoir fondé sa décision sur «l’émotion ou la sympathie». «Je ne me suis pas non plus fondé sur l’opinion publique, je ne cherche pas à envoyer un message», a-t-il dit.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy