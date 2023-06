«Ceux qui tirent sur les populations, vous savez bien que ce ne sont pas nos Force de défense et de sécurité (FDS). Ce sont les plus républicaines en Afrique, connues et reconnues par l’organisation des Nations Unies. Quel est l’intérêt pour nos forces de tirer sur des manifestants, sur des civils ? Aucun ! Vous savez bien qu’ils n’ont aucun intérêt à le faire et ils ne le feront pas», a-t-il dit.

