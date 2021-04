XALIMANEWS- , Me Massokhna Kane s’est prononcé sur l’incendie survenu dans la salle de néonatalogie de l’hôpital de Linguère est une tragédie. Nos pensées aux familles, et plus particulièrement aux mamans de ces bébés », a-t-il déclaré. Pour le président de SOS Consommateurs, Me Massokhna Kane, la première chose à faire est de démettre le directeur de l’hôpital pour négligence Seydi Gassama d’Amnesty International (AI) Sénégal estime, de son coté, qu’en attendant les résultats de l’enquête promis par les autorités, l’inspection des installations électriques de tous les hôpitaux et centres de santé du pays devrait être entreprise et des mesures prises pour garantir leur sécurité.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy