Après la mort du fraudeur Cheikh Gueye à Touba, suite à une course poursuite avec les douaniers, une délégation de la Daouane est allée rencontrer le khalife. Selon certaines presses, durant leur échange, Serigne Mountakha Mbacké leur aurait fait savoir qu’il ne souhaite plus les voir dans la cité religieuse. Serigne Kosso Mabcké, fils aîné du khalife général des Mourides, a tenu à apporter des précisions sur cette rencontre. A l’en croire, les termes (expulsion et persona non grata) prêtés au khalife n’émanent pas de lui et n’ont pas été prononcés lors de cette rencontre. Il appel à cet effet à éviter de faire dire aux khalife ce qu’il n’a pas dit ou de modifier ses propos.

