À son tour, l’avocat de la défense, en l’occurrence Me Tall, avocat d’Abdou Nd., a déclaré que son client est une victime, car il n’a absolument rien à voir avec l’accident qui a coûté la vie au gendarme. D’après lui, l’infraction d’homicide involontaire ne peut pas lui être imputée. Convaincu de l’innocence de son client, Me Tall a plaidé la relaxe pure et simple d’Abdou Ndiaye pour le délit de mise en danger de la vie d’autrui. Quant à Me Soumaré, avocat d’Abdou Fata Diop, il a demandé une application bienveillante de la loi pénale car, dit-il, l’endroit n’était pas bien éclairé.

