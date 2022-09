« De 15h à 19h, le gynéco, l’anesthésiste et tous ceux qui étaient dans le bloc ont fait tout leur possible tout en communiquant avec le mari. Ils ne peuvent pas faire certains gestes sans l’aval du mari. Je pense que, si une personne passe son temps de 15h à 19h pour sauver une personne, aujourd’hui, on ne peut pas se lever pour dire que les gens ont exigé que la femme accouche par voie basse. Et que c’est à la suite que ce qui est arrivé est arrivé. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails une fois encore parce que le dossier est entre les mains de la justice », ajoute-t-il.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy