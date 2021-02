Poursuivant, Mouhamed Ngoty THIAM n’hésite pas à accuser certains de ses camarades de parti qui seraient derrière les agissements du régime contre Ousmane SONKO. « Tout cela c’est à cause de l’entourage de Macky SALL. Ce sont des gens comme Mammouth SALEH, le stockiste que je connais bien, le président du groupe parlementaire de la coalition Benno Bokk Yaakkar, Aymérou GNIGUE et d’autres qui sont derrière cette affaire. Et ça ce n’est pas bon pour le président Macky SALL. On le traite de tous les noms d’oiseau. Nous, en tant que responsables du parti, on a honte », se désole cet « apériste » proche de Mimi TOURE.

