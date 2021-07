XALIMANEWS: Les « attaques » répétées du leader de l’Alliance Citoyenne et le Travail (ACT) envers le président Macky SALL ont poussé le coordonnateur de la Convergence nationale des Jeunesses Républicaines (COJER) a réagir. Moussa SOW taxe Abdoul MBAYE d’opposant des réseaux sociaux et sans base politique. « Abdoul MBAYE ferait mieux de travailler à donner à son parti une vie et une nette base politique. Facebook et Tweeter ne font pas un homme politique. Cela se gagne par le temps et avec une nette et constante proximité avec les populations qui ne sont pas dupes. Et si Abdoul MBAYE pouvait savoir que sa bave n’atteindra jamais notre ‘Blanche Colombe’ qui agit nuit et jour pour le bien du Sénégal », fulmine-t-il. A noter que la COJER qui se veut très active, multiplie les sortiesq contre les détracteurs du régime.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy