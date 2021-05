Que la majorité présidentielle se le tienne pour dit ! Pour les prochaines joutes électorales, notamment les élections locales et législatives, elle aura en face d’elle une grande coalition de l’opposition. L’annonce est faite par le président de l’Alliance démocratique Pencoo, Moussa Tine, qui révèle, lors de l’émission Objection de Sud Fm d’hier, dimanche 9 mai, que les discussions avancent dans ce sens. «Les discussions sont entamées, elles continuent. Sur les principes, nous avons tous conscience de cette nécessité et nous nous sommes accordés sur les principes à aller vers cette coalition-là», a indiqué le juriste politique qui a interpellé ses camarades de l’opposition sur la nécessité de taire les intérêts partisans. Il dira à cet effet, qu’«il est une responsabilité historique pour Taxawu Senegaal, pour Pastef, pour toute l’opposition de parvenir à mettre en place une coalition aussi bien pour les locales que pour les législatives». Il invite les uns et les autres à apprendre à transcender les intérêts personnels et partisans par devoir à ceux qui sont morts lors des événements, à la liberté d’expression, à l’indépendance de la justice, à la redistribution équitable des ressources du pays, etc.

