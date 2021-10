Pour Moussa Tine, Président du Parti » Alliance Démocratique Pencoo » et membre de la grande Coalition » Yewwi Askan Wi », » Ce n’est qu’en Afrique qu’on entend ces histoires de mandat ». A cela, il invite le président Macky Sall et son Ministre de la justice à l’époque, Ismael Major Fall, à apporter des explications claires et précises sur le texte des mandats afin que le débat sur ce sujet soit clause une bonne fois pour toute ». Ces propos ont été lâché par Me Moussa Tine sur le plateau de Faram Facce, ce mercredi 6 octobre.

