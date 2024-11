Moustapha, ce peuple crétin et maudit te dit M……. (Par Marvel Ndoye)

Moustapha Diakhaté, vous êtes sans nul doute l’être le plus ign0ble, le plus détestable, le plus haineux, le plus n0cif que le Sénégal n’ait jamais porté en son sein.

Voilà un individu qui ne pèse absolument rien sur l’échiquier politique, qui n’a aucun militant connu, dont le nom du mouvement est inconnu jusque dans sa propre maison, mais à qui certains médias poubelles ouvrent le micro à dessein afin qu’il y débite des sa*loperies dont lui seul a le secret.

Au jour du jugement dernier, le parasite assoiffé de san*g que vous êtes n’aura rien d’autre à dire au Bon Dieu à part :

1° C’est moi qui, par aigreur politique, ai in*sulté le Prophète (PSL) et ses parents

2° C’est moi qui ai conseillé au ty*ran Macky Sall et à la première dame de faire @battre les 85 jeunes tombés sous les b*alles des n€rvis de l’APR et de quelques FDS

3° C’est moi qui ai conseillé au ty*ran Macky Sall de radier Ousmane Sonko de la fonction publique, et plus tard de dissoudre son parti, parce qu’il a déclaré la guerre aux cleptomanes de la république.

4° C’est moi qui ai proposé la restauration de la peine de m0rt pour tous ces jeunes surpris à porter des bracelets ou T-shirts Pastef, ou qui soutiennent Ousmane Sonko.

5° C’est moi qui ai conseillé au t*yran Macky Sall de faire tor*turer, mu*tiler, éb0rgner, toute personne surprise dans la rue à manifester pour le changement

6° C’est moi qui ai traité le peuple sénégalais de cré*tin s’il venait à voter pour Bassirou Diomaye Faye au lieu de voter pour mon candidat Amadou Ba

7° C’est moi qui ai traité le peuple sénégalais de m*audit (Alkou) après qu’il ait voté massivement pour le Pastef au lieu de le faire pour ma coalition

Lorsque que vous vous exprimez sur un plateau, on vous sent au bord de l’étouffement tellement vous semblez consumé par la haine de l’autre. Si ce n’est pas la haine de Ousmane Sonko qui est tout ce que vous ne serez pas, c’est la haine du Prophète (PSL) car visiblement vous en voulez au Bon Dieu d’avoir fait de vous un homme réduit à se substituer au papier toilette de Macky Sall ou de Amadou Ba pour survivre.

Moustapha. Vu que vous n’avez aucun respect pour le peuple sénégalais que vous traitez tantôt de cré*tin, tantôt de m*audit, simplement parce qu’il sait faire la distinction entre les hommes politiques véridiques et les cha*rognards assoiffés de sa*ng et d’argent, alors ce peuple ne va pas y aller par quatre chemins pour te répondre « ME*RDE ».

MARVEL NDOYE

Mail : [email protected]