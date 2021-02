XALIMANEWS- Moustapha Diakhaté juge inadmissible la lettre des avocats d’Ousmane Sonko adressée au président de l’Assemblée nationale. A l’en croire ces derniers font fausse route et doivent le respect à l’institution. « La saisine des avocats du député Ousmane Sonko au président de l’Assemblée nationale est inacceptable. Ils ont fait fausse route et doivent comprendre que l’Assemblée nationale est une institution de la République qui n’est pas un tribunal. La commission ad hoc qui va se charger d’étudier la demande de levée de l’immunité parlementaire de Sonko n’est pas un tribunal. S’ils veulent plaider, ils n’ont qu’à attendre la justice mais cette lettre est inacceptable. On peut combattre la majorité actuelle on peut même combattre le président Moustapha Niasse mais il ne faut pas le confondre avec l’institution qu’il préside. C’est une institution de tous les sénégalais. La seule personne qu’il peut entendre, c’est le député Ousmane Sonko et ce député ne peut être assisté que par un député. Les avocats n’ont pas leur place dans cette affaire pour le moment et M. Sonko qui est un député de la République doit dire à ses avocats de respecter l’institution parlementaire parce qu’ils n’ont pas à lui écrire. Maintenant, s’ils veulent vraiment assister Sonko, ils n’ont qu’à attendre s’il ya des enquêtes à faire pour entrer en action après la levée de l’immunité parlementaire de leur client. Ils font partie du pouvoir judiciaire et ils ne peuvent pas ignorer que la séparation des pouvoirs est une exigence de la constitution du Sénégal », a indiqué Moustapha Diakhaté sur la Rfm .

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy