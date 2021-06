“L’ AFP a un contenu. L’ AFP est un projet de société. Elle a une méthode de travail et des procédures qui lui permettent de gérer le réel et l’irréel, de gérer le vivant et le non vivant” a-t-il déclaré.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy