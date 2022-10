D’anciens élus locaux ont décidé de renforcer le président de la République, Mack Sall. Ils sont ainsi 160 anciens maires qui entendent remobiliser leur base pour venir en appui au chef de l’Etat.

Plusieurs maires qui ont perdus leurs mandats à l’issue des dernières élections locales ont décidé d’accompagner le président Macky Sall. Ces anciens élus regroupés au sein d’une structure dénommée Elan des Anciens Maires de la Mouvance Présidentielle ELAN/MP (Benno Bokk Yaakar) se sont réunis, à Dakar afin de formaliser leur mouvement. L’ ancien maire de Taïba Ndiaye, Aly Lô est choisi par ses pairs pour diriger le comité exécutif provisoire jusqu’à la prochaine Assemblée Générale. D’après lui, la mise sur pied de cette structure est motivée par un effritement de l’électorat lors des dernières élections locales. « À cause de cet effritement, on est arrivé à des maires qui ne pouvaient avoir que 25% de l’électorat parfois même 20%. La conséquence de tout cela c’est que beaucoup de maires ne peuvent pas mobiliser et de ce point de vue il fallait chercher d’autres leviers », a expliqué l’ancien vice-président de l’Assemblée nationale. La création de ce mouvement est, selon eux, une alternative pour reconquérir les bastions électoraux. « Car, explique Aly Lô, nous avons toujours un électorat qui nous est fidèle pour l’avoir servi pendant plusieurs années. Même s’il y a l’effritement, il y a beaucoup de regrets par rapport aux résultats de ces élections. Nous devons reconstituer ces bases et les mobiliser pour les élections futures ». Ces anciens élus pensent que la mouvance présidentielle devrait se focaliser plus sur le monde rural pour espérer gagner les batailles politiques futures. Actuellement 160 anciens maires ont intégré le mouvement dont d’anciens ministres et Directeurs Généraux.

Vu le contexte social et politique de l’heure marqué par une opposition qui tente un redéploiement sur le terrain et plus précisément dans le monde rural, ELAN/MP fort d’un vivier d’expériences et d’expertises

est en croisade sur le terrain pour servir de boucliers et proteger nos militants contre toute forme de récupérations, d’embrigadements qui nous affaibliraient en perspectives de 2024.

Maguette NDONG