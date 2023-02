Les travailleurs de l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) présents au Sénégal, à l’issue de leur dernière réunion, ont alerté sur leur sort. En effet, il s’est agi pour eux de dénoncer le non-paiement de 5 mois d’arriérés d’Indemnité de Sécurité Aérienne (ISA) et la diminution de cette indemnité pour une bonne partie de leurs collègues depuis plusieurs mois. Ces travailleurs, au cours de leur rencontre ont rappelé que depuis le transfert des activités de Yoff vers Diass, les retards sur cet important élément de salaire, sont devenus systématiques pour les travailleurs de l’ASECNA au moment où les autres structures du secteur des transports aériens perçoivent chaque mois la totalité de leur rémunération. Un dilatoire manifeste noté par les syndicats de la Représentation de l’ASECNA (SDTS, SACS, SNEAS, SYDCAS et SNTAC), qui tiennent à alerter l’opinion nationale en générale et les autorités de tutelle en particulier sur la gravité d’une telle situation dont la non prise en charge urgente et diligente peut mener à des remous sociaux dans un secteur aussi sensible que l’aviation civile, à l’instar de la crise liée à la grève des contrôleurs aériens, il y a quelques mois. Les travailleurs de l’Asecna exigent, outre le paiement des 5 mois d’indemnités, le rétablissement de l’harmonisation suspendue depuis plusieurs mois avec le rappel et surtout une régularité du paiement. Ces syndicats n’excluent pas d’autres voies pour se faire entendre dans les prochains jours si leurs revendications ne sont pas satisfaites

