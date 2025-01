Moyen-Orient : l’Autorité palestinienne suspend la diffusion de la chaîne qatarie Al Jazeera

XALIMANEWS-La chaîne qatarie Al Jazeera a vivement réagi jeudi à la décision de l’Autorité palestinienne de suspendre sa diffusion ainsi que ses activités dans les Territoires palestiniens, dénonçant une « tentative de masquer la réalité » en Cisjordanie occupée.

Selon Radio France Internationale, l’Autorité palestinienne a annoncé mercredi soir cette mesure, l’accusant de « fomenter la sédition » et d’« ingérence » dans ses affaires internes. « Le comité ministériel compétent, composé des ministères de la Culture, de l’Intérieur et des Communications, a décidé de suspendre la diffusion et de geler toutes les activités de la chaîne Al Jazeera et de son bureau en Palestine » et de « suspendre le travail de tous les journalistes, employés, équipes et chaînes affiliées jusqu’à ce que son statut juridique soit rectifié », selon l’agence de presse officielle Wafa. « Cette décision intervient en réponse à l’insistance d’Al Jazeera à diffuser des contenus et reportages caractérisés par de la désinformation, de l’incitation à la sédition et de l’ingérence dans les affaires internes palestiniennes », avait ajouté l’agence.

Toujours selon RFI, un employé d’Al Jazeera en Cisjordanie occupée a confirmé à l’AFP que le bureau de la chaîne à Ramallah avait été informé mercredi de la suspension. Le même soir, Al Jazeera a diffusé des images montrant des policiers de l’Autorité palestinienne remettant à ses journalistes à Ramallah un document judiciaire officiel daté du 1er janvier 2025.