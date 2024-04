Mr Sonko, rester en retrait serait une trahison (par Marvel Ndoye)

Mr Sonko, ces élections présidentielles et toutes les péripéties qui les ont précédées depuis 2019 devraient vous convaincre de 2 choses :

1° La très grande majorité des sénégalais croient en vous, en votre discours, en vos promesses et engagements, en votre intégrité, en votre patriotisme,

2° Ces sénégalais ont su reconnaitre qui sont les menteurs, les voleurs, les traitres, les mécréants, les corrompus, les manipulateurs, les comploteurs, les tortueux, les psychopathes, qu’ils soient drapés du manteau de politicien, de religieux, de journaliste, d’homme d’affaires, de magistrat, d’influenceur, d’artiste, de neutre, etc…..

Vous avez fait face à toute cette bande de vautours qui était prête à tout pour ne pas vous voir porter au pouvoir. De conspiration en conspiration ils sont parvenus à invalider votre candidature. Mais c’était sans compter avec vos capacités d’anticipation, et avec la détermination des sénégalais à porter votre projet au pouvoir.

Le peuple a ressenti au plus profond de sa chair toutes ces lâchetés, toute cette persécution, toutes ces violences dont vous avez été victimes. Ils ont certes réussi à tuer 85 parmi nos frères et sœurs, a torturer et emprisonner près de 3000 de nos frères et sœurs, mais ils n’ont fait qu’accentuer cette détermination qu’ils espéraient enterrer.

Vous avez désigné un suppléant en la personne de Bassirou Diomaye Faye. Un très bon profil certes. Cependant même si vous aviez désigné quelqu’un d’autre, le peuple aurait fait confiance à votre choix, l’essentiel pour lui étant qu’à travers cet élu vous restez présent et soyez le garant de la bonne exécution du projet Pastef.

Le 24 Mars le peuple debout a assuré sa partie du contrat, celle de plier la chose au premier tour, de réduire à sa plus simple expression le candidat du tyran, de distribuer des 0 ou des 1% aux traitres, aux tortueux et aux figurants.

Malgré la déculottée, les vautours et leurs mercenaires n’en démordent pas. Vous restez toujours l’ennemi à abattre car ils savent que c’est pour vous que le peuple a voté, et que c’est pour qu’ils rendent compte qu’il les a sanctionnés.

A défaut de ne plus être en mesure de comploter avec le pouvoir judiciaire pour vous neutraliser, ils vous demandent de façon hypocrite « si ndièk » de vous écarter du président élu, de ne pas lui porter ombrage, de ne pas vous ingérer dans sa gouvernance. Leurs mercenaires sont en train de semer les mêmes éléments de langage auprès de l’opinion. Ils perdent leur temps, ce n’est pas maintenant que le peuple va écouter les charognards.

Nous sommes certains que vous avez compris le jeu de ces mauvais perdants. Le peuple a certes voté pour un projet, mais il veut aussi et surtout vous sentir pleinement aux commandes. Cela peut être en tant que chef du gouvernement muni des pleins pouvoirs, où à toute autre station qui permettrait à ce peuple de ressentir vos actions au quotidien. Vous effacer comme le suggèrent les charognards serait une grosse erreur, mais également une trahison envers ce peuple qui porte tout son espoir en vous. N’offrez donc pas à ces charognards le plaisir de vous effacer.

MARVEL NDOYE

E-mail : [email protected]