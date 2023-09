XALiMANEWS -Les arrivées de pirogues en provenance du Sénégal se multiplient. Six pirogues parties du Sénégal et transportant 783 migrants ont récemment atteint l’Espagne. Le ministère espagnol des Transports urbains et maritimes a annoncé que ses services en mer ont secouru six pirogues de migrants le dimanche 10 septembre, avec l’aide des gardes-côtes espagnols.

