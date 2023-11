Selon Forbes, Mariah Carrey tire chaque année environ des millions de dollars de redevances sur l’hymne des fêtes, et le lancement d’un congé annuel tourné autour de la chanson. De son coté, Billboard a rapporté l’année dernière que Carey avait gagné 1,55 millions de dollars en redevances d’enregistrement annuelles à chaque fois que l’enregistrement principal de la chanson était joué ou vendu, plus jusqu’à 830 000 $ en redevances d’édition avant les frais d’utilisation de la musique. Et d’après The Economist, en 2017, la chanson avait généré plus de 60 millions de dollars de redevances depuis sa sortie, selon une estimation de The Economist.

XALIMANEWS-Près de 30 ans après que Mariah Carey ait sorti « All I Want For Christmas Is You », la quintuple lauréate d’un Grammy Award continue de récolter les fruits de ce classique de Noël instantané, rapporté le magazine Forbes.

