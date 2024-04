Musique : Wally Seck annule son concert du 27 avril prévu à l’Esplanade du Grand Théâtre

XALIMANEWS-Wally Seck qui avait initialement prévu de célébrer son anniversaire le 27 avril 2024 à l’esplanade du Grand Théâtre lors d’un grand spectacle, marquant ainsi son retour sur scène au Sénégal après le décès de sa mère, a finalement décidé d’annuler cet événement, rapporté le site Xolal.

Pour cet événement très attendu par ses fans et qui était prévu pour le 27 avril à l’Esplanade du Grand Théâtre, le fils de Feu Thione Seck a prévu de le célébrer autrement dans un autre lieu. À la place, Wally Seck a décidé d’organiser des concerts les 26, 27 et 28 avril au Vogue, une autre salle de spectacle, informé Xolal. Trois jours durant, le chanteur des jeunes va offrir à ses fans l’occasion de célébrer son anniversaire et de le retrouver après cette période difficile marquée par le décès de sa mère.