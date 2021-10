La star planétaire Youssou Ndoursort l’album international de dix titres le 12 novembre 2021 dont la distribution sera assurée par Universal Music Africa, filiale du groupe Universal Music Group en contrat d’exclusivité avec « Youssou Ndour & TBI Publishing S.A. ».

Pour sa collaboration avec « Universal Music Africa », Youssou Ndour affirme: « From Africa to the World… Let’s go Universal…».

Figure emblématique du paysage musical sénégalais, la carrière planétaire de Youssou Ndour fait de lui l’une des voix les plus célèbres d’Afrique.

S’exprimant sur ce partenariat entre Youssou Ndour à Universal Music Africa, Franck Kacou déclare: « C’est un honneur, une grande fierté pour Universal Music Africa d’avoir la confiance de ce monument de la musique africaine. Youssou Ndour a traversé des époques avec une pertinence impressionnante et des morceaux devenus intemporels. Sa signature est un symbole fort de la dimension que nous avons prise et je suis convaincu que les prochaines sorties de Youssou Ndour chez UMA viendront compléter sa liste déjà pléthorique de succès internationaux et porteurs pour le continent».

En fait, Universal Music Africa est une filiale d’Universal Music Group dont le siège social est situé à Abidjan, Côte D’Ivoire. «Crée en 2018, cette structure couvre 25 pays francophones, hispanophones et lusophones et se fixe pour ambition de développer et de structurer l’ensemble de la filière musicale sur un marché africain caractérisé par son dynamisme, sa diversité et son potentiel de croissance. Universal Music Africa déploie ainsi sur le continent une activité de production et d’édition musicales mais aussi un pôle de production live et évènementiel et une agence spécialisée

dans les partenariats musique et marque », indique-t-on dans le communiqué de presse.

Avec Patrimoine