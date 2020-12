Dr MASSAMBA GUÈYE —- Yóbbalu Àjjuma Bul ne yàcc mukk! « Bum metti mukk ba nga bàyyi waaye bu mettee, nga dëgër der, gàddu ko yaa ngi ci yoonu ndam. Bu mettee nga war a sukkandiku ci li la Yàlla may ba dékku lépp man caa génn ak ndam. Dafay yomb lool jafe-jafe yu Yàlla indi mbaa nit sos ko tax nga bàyyeeku! Yooyu jafe-jafe, sam xel nga leen di daane ci ag dal gu mat sëkk ak it fit wu rëy booleek nak tanqal say noon ci sa jàmm juy riir. Bu nu may mukk ñi nu yéenewul jàmm mbégte waaye nanu may sunu bopp jàmmi biir juy tax nu jàmmook sunu bopp! Yoonu ndam woowu nak kune yaa koy xàllal sa bopp ak saw fit ak sa jom. Loo jombale sa bopp ci lu baax mu jomb la. » Àjjumay Jàmm !

