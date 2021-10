Le sélectionneur national des Lions du Sénégal, Aliou Cissé, à l’occasion de la conférence de presse d’avant-match qu’il a animée ce lundi 11 octobre a insisté sur l’enjeu de la rencontre : « C’est sûr que dans ces éliminatoires-là, le meilleur scénario, c’est de pouvoir gagner demain, et rapidement pouvoir se concentrer sur les échéances futures, la préparation de la CAN notamment. Après, un match de football, on ne sait jamais comment ça peut se passer. En tout cas, il est important pour nous de faire un bon résultat. Il nous faut aborder ce match là avec la même envie qu’on a abordé le match aller, chez nous, tout en sachant que cela ne sera pas du tout le même match. En face, il y aura une équipe très concentrée, qui aura envie de faire tomber le Sénégal. Mais, je crois que nos dernières sorties, notamment ce que nous avons produit contre la Namibie, doivent nous conforter sur notre ligne directrice, notre identité de jeu, nos principes de jeu. L’élément majeur aujourd’hui, c’est surtout cette fraîcheur physique après le voyage, le peu de récupération, qu’on a pu avoir. Tous ces matchs sont très importants, on va les aborder avec sérénité en espérant gagner demain ».

