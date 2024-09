Naufrage de la pirogue de Mbour : le capitaine de la pirogue de migrants arrêté

XALIMANEWS-Le capitaine de la pirogue de migrants qui a chaviré dimanche au large de Mbour a été appréhendé par la brigade de recherches de Saly, selon les informations reçues par l’APS de source policière. L’individu, âgé de 52 ans, a été arrêté lundi vers 18 heures après l’exploitation des canaux de renseignements et a été présenté à la Division de lutte contre la traite des personnes, a précisé la source.

Lors de son interrogatoire, il a révélé avoir organisé ce voyage pour emmener ses quatre enfants en Espagne et se faire soigner sur place. Il a expliqué à la police : ‘‘Avant le départ, la pirogue contenait 86 personnes, des amis et parents qui m’ont contacté pour que j’embarque leurs enfants. Mais des gens arrivaient et montaient à mon insu. Ce qui a fait évoluer le nombre de passagers.’’

Parmi les dizaines de candidats à l’émigration qui se trouvaient à bord, quatre rescapés et neuf corps ont été récupérés.