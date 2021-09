Les orphelins du bateau » le Joola » ont demandé lors de la 19eme anniversaire du naufrage, à l’Etat de leur accorder un quota sans le recrutement de la fonction publique. Ils l’ont fait savoir lors de leur point de presse organisé, hier mardi 21 septembre, » Notre complainte vise à aider l’essentiel des jeunes que nous sommes et qui avons perdu nos parents, nos frères et nos sœurs, à sortir de l’oisiveté pour trouver une occupation professionnelle, a laissé entendre le porte-parole du jour des orphelins du « Joola », Mamadou Ampaté Sadio. » Compétences ne manquent pas chez les orphelins qui deviennent, devers eux, leurs diplômes. La seule et unique ambition que nous nourrissons le plus aujourd’hui, est de mettre à profit nos compétences pour aider nos familles » a ajouté Mamadou Ampaté Sadio.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy